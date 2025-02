Sport.quotidiano.net - Nuoto, ancora amarezze invece dal team di pallanuoto. Swim Project Codigoro. Che bravi i giovanissimi

Triplice impegno nel week end per lanel, pallae sincronizzato. Non riesce a conquistare la prima vittoria la squadra che milita nel campionato di serie C, inanellando la sesta sconfitta consecutiva sabato fra le mura amiche in casa contro Canottieri Bissolati, Cremona, con i lombardi che hanno avuto la meglio con punteggio finale di 20-8. Domenica, alcune componenti della squadra disincronizzato, Carlotta Amadei ed Emma Piffanelli, hanno rappresentatoalla terza gara regionale Uisp, presso la piscina di Cesena. Le due atlete hanno gareggiato nella categoria Ragazze per le nate dal 2010 al 2012, nel Solo: Carlotta Amadei ha portato il balletto sulle note della canzone "La Rondine" con una dedica speciale per il suo papà; Emma Piffanelli ha nuotato sulle note della canzone "Pastello Bianco" e si sono classificate rispettivamente 12° e 13° su un totale di 18, guardando per anno di nascita, entrambe al primo anno 2012, hanno visto il 1º e 2º posto; nel Duo si sono classificate 15° su 23, ma al 5º posto del loro anno di nascita.