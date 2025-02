Panorama.it - Nozze d’oro tra De Gregori e la sua incantevole «Rimmel»

Un breve filmato in bianco e nero: un Checco Zalone totalmente inedito suona in maniera eccelsa il pianoforte, e davanti a lui, in piedi, con sneakers e berretto, il Principe intona, completando (in un video tratto dal loro album Pastiche) la valanga di brividi scaraventati sull’ascoltatore. Una versione un po' sporca, sicura e intima. Quanto tempo è passato da quando un ragazzo nemmeno ventiquattrenne regalava all’Italia intera uno dei capolavori musicali più poetici ed emozionanti mai realizzati. Traccia numero uno dell’omonimo album, in hit parade per 60 settimane, in un record rimasto imbattuto tra i cantautori italiani, quest’annocompie cinquant’anni, portati benissimo, come una bellissima donna, che senza trucco e maschere appare ancora più affascinante.Come scriveva il Rolling Stone “Non si tratta di un semplice disco da mezzo milione di copie, ma dell’intimo romanzo di formazione di un ragazzo che diventa uomo, oltre che di un simbolo della rivoluzione dei cantautori degli Anni Settanta, con testi da diecimila interpretazioni e un taglio sociale più attuale adesso che ieri.