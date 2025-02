Lanazione.it - Nove stranieri stipati in una casa in pessime condizioni igieniche: blitz dell'Arma

Assisi, 27 febbraio 2025 -, sistemazioni di fortuna, giacigli logori e: è la scena che si è presentata ai Carabinieri di Assisi durante un controllo all'interno di un appartamento di Santa Maria degli Angeli, segnalato da diversi residenti insospettiti dal continuo viavai in orari notturni di svariate persone. Dall'accertamento è emerso che in quellavivevano 9 cittadini extracomunitari, tutti regolari sul territorio nazionale, alloggiati con letti di fortuna. Vista la situazione, i Carabinieri hanno richiesto l’interventoa USL Umbria 1 ea Polizia locale di Assisi, che hanno accertato le irregolarità e lein cui versava l’appartamento. Il provvedimento: emessa un’ordinanza di sgombero e di ripristinoo stato dei luoghi, mentre i Carabinieri hanno sanzionato la proprietaria’immobile, una donna cinese 45enne, in forzae novità normative introdotte dal cd.