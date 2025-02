Ilgiorno.it - "Nostri consiglieri intimiditi. Abbiamo fatto denuncia"

Veleno sulla fine del mandato. "Il vero obiettivo della minoranza era scardinare la lista di maggioranza a qualsiasi costo pur di tornare alle urne. Un atteggiamento che hasì che i soggetti più deboli tra i residenti interpretassero questi comportamenti come lasciapassare per poter agire in maniera sconsiderata. È stata informata la Procura con opportune querele. Infatti questa deprecabile modalità di fare politica ha convinto alcuni residenti a pensare di poter agire indisturbati arrivando ad atti intimidatori che hanno portato ia rassegnare le dimissioni". Bordate al vetriolo nei confronti dell’opposizione nel comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio dall’ex sindaco Marinella Testolina e dagli altri membri della maggioranza in cui si spiegano le motivazioni della chiusura anticipata del mandato.