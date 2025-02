Liberoquotidiano.it - "Non si sente in imbarazzo?". La giornalista di Giordano sfida la Pezzopane: quanto prende di vitalizio | Video

In Abruzzo è arrivata una vera e propria pioggia di soldi. Per adeguarsi all'Istat e all'inflazione, infatti, i vitalizi dei politici locali hanno subìto un vertiginoso aumento. Un privilegio che, invece, a pensionati e cittadini non è accessibile. Una situazione oggettivamente imbarazzante, di cui si è occupato “Fuori dal Coro”, programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Mario. L'inviata Marianna Cané è andata a chiedere spiegazioni a Stefania, consigliere comunale a L'Aquila ed ex-presidente dell'omonima provincia, per questo beneficiaria di uno dei vitalizi, 4.098 euro lordi, con un aumento di 529 euro al mese rispetto al 2022. Quando la Cané intercetta l'ex-senatrice lei fa finta di cadere dalle nuvole: “Prendo 529 euro in più? Ah, non lo sapevo”.