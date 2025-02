Liberoquotidiano.it - "Non si fa un'alleanza politica senza questo". Dal cuore del Pd uno schiaffo a Schlein, è caos

A gettare nel panico il già fragile “campo largo” della sinistra, non bastavano le variegate posizioni sulle guerre, no, ci mancava giusto la questione delle spese militari. Il dibattito che si è acceso nell'Unione europea - con la decisione di scorporarle dal patto di stabilità sta facendo emergere tutte le contrapposizioni non solo tra i partiti che dovrebbero costruire la “gioiosa macchina da guerra 2.0” che dovrebbe mandare a casa il governo attuale, ma anche all'interno dei partiti stessi. O meglio, del Pd. Il primo a partire lancia in resta è stato, sul Corsera, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, esponente di spicco della corrente centrista del Partito democratico. Guerini manda due avvertimenti al suo partito. Il primo riguarda la Germania dove «i ceti in difficoltà non hanno visto nei socialisti la capacità di dare risposta alle loro paure.