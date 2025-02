Non lo doveva fare Grande Fratello gelo tra Pamela e Ilaria dopo gli ultimi fatti

Leggi su Caffeinamagazine.it

, cosa succede tra le ex Non è la Rai? NegligiorniGalassi ha fatto parlare parecchio di sé. Come molti ricorderanno la showgirl aveva avuto una bruttissima lite, sfociata anche in uno scontro fisico, con Helena Prestes. Una volta uscita l’ex gieffina ha rincarato la dose mettendo un like ad un’utente che aveva scritto: “Però una sberla la meritava” riferendosi appunto alla modella brasiliana.Il gesto social ha scatentato la reazione di tantissimi telespettatori che hanno accusatoGalassi: “Sei uscita dalla casa e adesso vuoi farti notare quando sei stata praticamente un fantasma?!” e “Ah poi un’altra cosa una signora della tua età con dei figli a casa dovrebbe proprio vergognarsi di aver fatto bullismo e poi dato dei calci ad una ragazza. Penso che hai fatto un gran figura di merd4“.