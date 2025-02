Liberoquotidiano.it - "Non giocare con me". La cameriera ci prova con il marito della cliente? Lei si vendica così | Video

I rapporti di coppia sono uno dei grandi problemivita amorosa. E variano da caso a caso. Per alcuni, le avance ricevuto non sono un problema. Per altri invece rappresentano un grosso guaio che può addirittura avere delle brutte conseguenze per il futuro del rapporto. COme comportarsi di fronte a un corteggiamento indesiderato? Una soluzione l'ha offerta Savannah Kendall, una donna americana residente a Charlotte, in North Carolina. La donna si trovava con il partner in un locale. Ma la, assegnata al loro tavolo, ha corteggiato per tutto il tempo il compagno.Savannah ha escogitato uno stratagemma per far capire alla ragazza che il suo non fosse un comportamento corretto. L'americana le ha lasciato solo due centesimi di mancia. E, in aggiunta, le ha scritto il seguente biglietto: "Noncon me".