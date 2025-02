Ilnapolista.it - Non c’è più Allegri e si vede: la Juventus fuori dalla Coppa Italia con l’Empoli

Non c’è piùe si: lacon.Verrebbe quasi da ridere se pensiamo a quel che il calciono è stato costretto a sorbirsi sulla Juve di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Un fallimento con pochi precedenti nella storia del football. La Juve di Thiago Motta è riuscita farsi buttaredalche ha vinto ai rigori (errori di Vlahovic e Yildiz) e per la prima volta accede alle semifinali. I novanta minuti erano finiti 1-1.Siche alla Juve non c’è più. Lui l’anno scorso lal’ha vinta. In finale contro l’Atalanta. Prima di scagliarsi contro Giuntoli da lui individuato come il nemico della Juve. Aveva doppiamente ragione.da allenatore ha vinto cinque volte la.Poveri juventini che in fondo se lo meritano.