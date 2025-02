Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Tragedia in Italia: auto contro furgone, l’impatto è devastante

Un grave incidente stradale si è verificato oggi poco prima delle 11 lungo via Cavo Napoleonico, nei pressi dell'ex discarica di Bondeno in provincia di Ferrara. Un'e un camioncino di Enel Distribuzione si sono scontrati violentemente, causando la morte del conducente di uno dei due veicoli.Leggi anche: "Mia figlia piangeva, mannoaspettare".Natisone, il dolore della mamma di MihaelaSul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Nonostante i tentativi di soccorso, per l'uomo alla guida dell'non c'è stato nulla da fare. Lerità stanno ora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.