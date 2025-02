Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Sbranata dal pitbull, ancora una tragedia in Italia

Non ce l'ha fatta Margherita Villante: dopo aver lottato a lungo in ospedale, la donna di 74 anni è deceduta. La scorsa estate era stata aggredita dal pitbull della vicina di casa nella frazione di Sant'Elia, all'Aquila. Una notizia che potrebbe ora aggravare la posizione della padrona dell'animale, una 60enne de L'Aquila, che potrebbe essere indagata ora per omicidio colposo. Intanto si attende l'autopsia per accertare l'eventuale nesso di causalità tra l'aggressione subita da Villante da parte del cane lo scorso luglio e la morte dopo sette mesi. La tragedia risale al 16 luglio scorso quando il cane della vicina di casa, sfuggito al suo controllo, si era avventato contro la settantaquattrenne e sua sorella, anche lei rimasta gravemente ferita.