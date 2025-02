Unlimitednews.it - Noemi, fuori domani il nuovo album “Nostalgia”

ROMA (ITALPRESS) –, dopo la sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con “Se t’innamori muori” – torna con il, in uscita venerdì 28 febbraio 2025 e disponibile in pre-save e in pre-order nei formati CD standard, CD autografato (in esclusiva sullo store Sony Music Italia), vinile LP colorato arancione trasparente e LP arancione trasparente autografato (in esclusiva sullo store Sony Music Italia). A fine annosalirà per la prima volta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma con uno show unico il 20 dicembre 2025, non prima di essersi esibita nei teatri italiani a novembre e a dicembre. Con, il suo settimoin studio,si presenta in una nuova luce, con un progetto che esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo.