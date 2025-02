Lanotiziagiornale.it - No di Mosca alle truppe Ue. “Così si incita Kiev alla guerra”

I Paesi europei stannondo l’Ucraina a continuare il conflitto di fronte ai “cambiamenti negli equilibri politici”, ha affermato il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. “Quando gli equilibri politici sull’Ucraina cambiano, come è evidente dal voto nelle Nazioni Unite, l’Europa cerca immediatamente di sabotare questa tendenza, annunciando nuovi grandi pacchetti di aiuti militari andola a continuare a combattere”, ha detto Lavrov.Affermazioni che, per quanto discutibili, contengono un fondo di verità. L’Europa infatti non fa che lavorare per il riarmo. Pare essere la sua ossessione. Ieri c‘è stata una videocall che ha coinvolto tutti e 27 leader europei.L’Europa ossessionata dall’aumento delle spese per la DifesaE’ durata circa trenta minuti e si è focalizzata, per la grandissima parte, sull’aggiornamento tenuto da Emmanuel Macron a seguito del bilaterale con Donald Trump a Washington.