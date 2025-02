Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Conte giocherà col 3-5-2 contro l’Inter. Billing calciatore di qualità e quantità

Petrazzuolo, Pavarese, Savino, Onofri e Agostini sono intervenuti a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.ComNM– Petrazzuolo: “Ilse la può giocare connonostante le difficoltà, fiducia ine Gilmour, Raspadori può ritagliarsi uno spazio importante– Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “-Inter? Ilfa bene a concentrarsi su sè stesso, se iniziamo a riflettere troppo sulle difficoltà che si stanno presentando, poi non ne usciamo più e ci rendiamo conto che questa squadra sta facendo grandi cose, facendo fronte a grandi assenze, come quella di Anguissa, recentemente quella di Neres.