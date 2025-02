Niente soldati transgender nell’esercito Usa L’ultima mossa di Trump e il Pentagono | Sono inadatti

Leggi su Open.online

Entro i prossimi 30 giorni gli Stati Uniti inizieranno a rimuovere dal loro incarico idel proprio esercito, a meno che questi non abbiano una deroga speciale. A renderlo noto è il, sede e quartiere generale del Dipartimento della difesa degli Usa. In particolare, la novità emerge da un nota a margine di un caso giudiziario. I militari che presentano «diagnosi o sintomi di disforia di genere saranno soggetti alla separazione dal servizio militare», si legge nel comunicato. Al più, fa sapere il, ipotranno essere «considerati per una deroga caso per caso», a determinate condizioni. Secondo quanto riporta la Cnn, la misura riguarda circa 14 mila persone trans che nel 2018 facevano parte dell’esercito. Solo due sessi: maschile e femminile«Il Dipartimento riconosce solo due sessi: maschile e femminile», prosegue il promemoria.