Niente sanzioni al Ruanda per i massacri in Congo | il Lussemburgo blocca l’Ue

Il veto delfrena l’adozione delleeuropee al, accusato di sostenere la violenta avanzata del movimento ribelle M23 inche da inizio gennaio a oggi ha portato alla caduta delle principali città del Kivu, Goma e Bukavu, e alla morte di oltre 7mila persone, massacrate nei combattimenti e neicompiuti dal gruppo tutsi sostenuto da Kigali.Ue al, per oraIldel presidente Paul Kagame schiera circa 4mila truppe in un conflitto che vede il Paese offrire copertura operativa al M23, che dall’alleato oltre confine guadagna in sostegno logistico e armamenti. L’obiettivo di Kigali è consolidare il controllo sulle regioni orientali delper promuovere il traffico di minerali critici e altri asset strategici decisivi per diverse industrie di stampo tecnologico occidentali che rappresentano il tesoro del sottosuololese.