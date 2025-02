Quotidiano.net - Nicola Gratteri favorevole al sorteggio dei componenti del Csm

"So che non piacerà a molti magistrati, ma dico che sonoinvece aldeidel Csm e anche aldeidel Csm da parte del Parlamento". Lo ha detto il procuratore di Napoliche ha risposto alla domande dei giornalisti nella biblioteca Tartaglione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli dove i magistrati, con una coccarda tricolore sulla toga, stanno manifestando il loro dissenso contro la riforma costituzione che prevede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. "Cioè - ha spiegato- si divide l'Italia in macro aree, come ad esempio per l'elezione del Parlamento europeo, si rispettano le proporzioni tra pm e giudice, e non si sorteggiano i magistrati che hanno procedimenti disciplinari, penali, ritardo nel deposito delle sentenze o nelle indagini.