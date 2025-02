Today.it - Nickel Boys: trailer, trama, cast e data di uscita su Prime Video del film candidato agli Oscar

Leggi su Today.it

Giusto in tempo per vederlo prima della notte degliin programma il 2 marzo, è uscito suil, tratto dall'omonimo romanzo del 2019 (tradotto in italiano in I ragazzi della) di Colson Whitehead, vincitore del Premio Pulitzer.Girato in Louisiana a fine.