Netflix | le novità di marzo 2025! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia!

Ecco tutte leininsu. Sicuramente troverete qualcosa da vedere tra gli Original e il contenuto non "Originale" presente sulla piattaforma di streaming!Subito sotto trovate la lista divisa per categoria:Originals eTVOriginals e contenuti non originali. Vi ricordiamo che la lista è in continuo aggiornamento e che potrebbe quindi subire variazioni.Originals insu: NADAANIAYANRomantico/CommediaPLANKTONBambini/Commedia14: THE ELECTRIC STATEAvventura/Fantascienza21: LITTLE SIBERIATRE RIVELAZIONIThriller/Dramma28: LA LISTA DEI MIEI DESIDERIRomantico/Commedia/Drammatico31: PROMISED HEARTSRomantico/DrammaticoTVOriginals insu: IL GATTOPARDOTV Stagione 1 Drammatica7: FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVETV Stagione 7 Sport12: BENVENUTI IN FAMIGLIATV Stagione 1 Thriller/Commedia13: L'AMORE E CIECO: SVEZIATV Stagione 2 Reality Episodi settimanali20: THE RESIDENCETV Stagione 1SEGRETI E SCOMMESSETV Stagione 1 Commedia/Drammatico26: ATRAPADOS – IN TRAPPOLATV Stagione 1 Thriller/Drammatico27: MICHELLE BUTEAU: SURVIVAL OF THE THICKESTTV Stagione 2 Romantica/Commedia28: MANUALE PER SIGNORINETV Stagione 1 Romantico/Commedia/Drammatico31: NUOVA SCENA Stagione 2 MusicaShow, Stand-up Comedy e documentari insu: ANDREW SCHULZ: LIFE Stand-up7: L'OPERAZIONE CHAOS E GLI OMICIDI MANSON Documentario19: TORNADO TOWN: NELL'OCCHIO DEL CICLONE Documentario25: CHELSEA HANDLER: THE FEELING Stand-up26: MILLION DOLLAR SECRET Reality/Varietà 3 episodi a settimana27: GOLD & GREED: CACCIA AL TESORO DI FENN Stagione 1 Documentarioi contenuti non originali inNon ancora disponibili