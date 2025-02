Linkiesta.it - Netanyahu ha scelto di far uscire Israele dall’Occidente

Benjaminha deciso di rompere non solo con l’Europa ma soprattutto con i valori dell’Occidente, schierandosi contro il diritto dell’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa. Per la prima volta nella storia, all’assemblea generale dell’Onu,ha votato a fianco delle peggiori dittature del pianeta, Corea del Nord, Bielorussia, Nicaragua e ovviamente Russia, contro una risoluzione presentata dall’Unione europea che condannava l’invasione russa e chiedeva il ritiro delle sue truppe in Ucraina, garantendo l’integrità territoriale del paese invaso. Il voto contrario diè una rottura totale con Volodymyr Zelensky e con l’Europa. Paradossalmente, è più comprensibile l’inusuale voto degli Stati Uniti a favore della Russia, rispetto a quello di, nonostante la scelta della Casa Bianca sia comunque stata criticata fortemente anche da un editoriale del Wall Street Journal, giornale sostenitore di Donald Trump.