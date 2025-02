Inter-news.it - Nesti: «Taremi è rassegnato. Va aiutato a livello psicologico»

Carlo, giornalista, è intervenuto alla trasmissione Microfono aperto, in onda su Radio Sportiva. Di seguito il suo commento sull’ennesima prestazione negativa fatta danel match di ieri contro la Lazio.IL COMMENTO – Carloha analizzato la prestazione in campo di Mehdi, offerta nella gara contro la Lazio. Il giornalista ha commentato la stagione, molto al di sotto delle aspettative, che sta avendo l’attaccante iraniano: «per quello che vedo in campo, mi sembra frustrato e. Ieri sera era lampante dal body language che aveva, dopo i primi due stop sbagliati sono arrivati dei fischi dagli spalti, e da lì in avanti è completamente scomparso dal match. È stata acquistato come un giocatore importante, con un passato fatto di molti gol, ma quando si veste la maglia dell’Inter il peso è notevole.