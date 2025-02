Amica.it - Nek: «I tre pezzi che non possono mancare ai mie live sono… quattro»

Ha iniziato l’anno come conduttore di successo della quarta edizione di Dalla Strada al Palco (in onda in prima serata su Rai 1), e ora è pronto a riabbracciareil suo pubblico. Con un party karaoke milanese, Filippo Neviani in arte Nek ha lanciato il tour Nek Hits –2025, concerti tutti da cantare in cartellone la prossima estate.Per “scaldarsi”, Nek torneràper 2 appuntamenti all’estero: il 7 marzo a Malta e il 31 maggio in Estonia. Da luglio, Nek Hits –2025 attraverserà l’Italia, per un viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista dalla carriera trentennale. I treche nonin un suo? Nella video-intervista che vedete qui sono..A salire sul palco sarà un Power Trio, con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria.