Lanazione.it - Ndrangheta, operazione dei Carabinieri di Catanzaro: 22 arresti, in esecuzione anche ad Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 27 febbraio 2025 – É in corso un'deidel Comando provinciale diper l'di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del capoluogo calabrese, su richiesta della Dda, a carico di 22 persone accusate di essere legate alla '. Glisono ine nelle province di Monza Brianza e. In particolare, alle persone coinvolte nell', vengono contestate l'associazione per delinquere di tipo mafioso e l'associazione per delinquere semplice, oltre ad una serie di reati contro la persona ed il patrimonio, alcuni dei quali aggravati dalle modalità mafiose. Per 12 degli indagati il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere e per gli altri dieci glidomiciliari con braccialetto elettronico.