'Ndrangheta, maxi-blitz dei carabinieri: 22 arresti tra Catanzaro, Monza e Arezzo

Sono stati eseguiti 22per associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetistica, con operazioni che hanno interessato diverse regioni, dalla Calabria alla Lombardia, passando per la provincia diBrianza, fino adin Toscana.Leggi anche: Papa Francesco, diffuso bollettino medico: “Insufficienza rientrata”Idel Comando provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati sono 22, di cui 12 in carcere e 10 aglidomiciliari con braccialetto elettronico.I reati contestati vanno dall’associazione mafiosa di tipo ‘ndranghetistico all’associazione per delinquere, comprendendo anche numerosi crimini contro la persona e il patrimonio, aggravati dalle finalità e modalità tipiche della criminalità organizzata.