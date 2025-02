NBA San Antonio | Popovich non allenerà per tutta la stagione Spero di poter tornare

Leggi su Sportface.it

Greggè tornato a incontrare i giocatori dei SanSpurs in queste ore, per un faccia a faccia molto emozionante. Come riportato da Espn, il coach 76enne ha annunciato che non tornerà sulla panchina della franchigia NBA texana in questa. “Pop” sta infatti ancora recuperando dall’ictus che lo ha colpito lo scorso novembre, alla vigilia del match tra Sane i Minnesota Timberwolves. Da allora il suo posto è stato presso all’assistente Mitch Johnson, promosso giocoforza come head coach a interim. Dal cambio di guida tecnica il record degli Spurs è di 22 vittorie e 30 sconfitte, con i playoff e i play-in sempre più lontani nella Western Conference.Stando alle fonti di Espn, l’incontro trae i suoi giocatori è stato molto emozionante e in diversi si sono commossi.