NBA i risultati della notte 27 febbraio | i Pistons non si fermano più 8a di fila sui Celtics OKC ringrazia

Nove partite, parecchi protagonisti a sorpresa e diversidi cui parlare: a questo conduce l’ultimaNBA, che mette un altro mattoncino verso la definizione di quelli che, a metà aprile, saranno playoff e play-in.La maggiore delle sorprese riguarda la sconfitta dei Boston(42-27) contro i Detroit(33-26) privi di Simone Fontecchio, infortunatosi alla mano destra contro gli Atlanta Hawks e del quale non sono ancora stati resi noti i tempi di recupero. Ottava vittoria diper i, che trovano in Malik Beasley il protagonista numero 1 con 26 punti, mentre ainon basta un Jayson Tatum da 27. Gli Oklahoma City Thunder (47-11)no perché ora gli avversari per la prima testa di serie assoluta nei playoff sono solo i Cleveland Cavaliers. 121-129 di sforzo, comunque, contro i Brooklyn Nets (21-37) e nel quale, oltre ai 27 di Shai Gilgeous-Alexander, ci vogliono i 22 di Jalen Williams e Chet Holmgren (per lui 17 rimbalzi).