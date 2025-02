Nba | Boston ko a Detroit vittorie per Oklahoma e New York

Leggi su Sportface.it

Si ferma la striscia di seiconsecutive di, che cade a117-97. Partita condotta dall’inizio alla fine dai Pistons aggrappati sempre al solito Cade Cunningham (21 punti+4 rimbalzi+11 assist). Il top scorer è Malik Beasley con 26 punti in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Tobias Harris (16 punti+9 rimbalzi) e Jalen Duren (13 punti+11 rimbalzi). Non bastano ai Celtics i 27 punti di Jayson Tatum. 18 punti a testa per Derrick White e Payton Pritchard. Indisponibile Jaylen Brown.si salva in casa di Brooklyn. Dopo oltre tre quarti ad inseguire, i Thunder la ribaltano nel finale e passano 129-121 al Barclays Center. Shai Gilgeous-Alexander c’è e porta 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Chet Holmgren torna dopo un match di riposo e chiude con 22 punti, 17 rimbalzi e 4 assist.