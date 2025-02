Lanazione.it - Navico, la vertenza in Consiglio: "Creiamo un fondo di solidarietà"

Maggioranza e opposizione unite per manifestare una volta di piùai lavoratori della, alla luce dell’ostinazione mostrata dalla multinazionale Brunswick concretizzatasi nel dare un futuro allo stabilimento di Montagnana (mantenendosi ferma nell’intenzione di chiuderlo per trasferire la produzione in Messico). È lo scenario che con tutta probabilità andrà delineandosi stasera incomunale, mentre all’orizzonte si profila l’incontro con il governatore Eugenio Giani a supporto degli operai. Nella seduta che inizierà alle 18.30 non vi è alcun dubbio su quale sarà l’argomento principale, iniziando dall’interrogazione presentata dal gruppo di maggioranza Vivo Montespertoli in merito alla situazione licenziamenti collettiviRBU Gruppo Brunswick. Vivo Montespertoli ha presentato, inoltre, una mozione di contrasto alle delocalizzazioni e diai lavoratori licenziati e lo stesso hanno fatto i consiglieri di Montespertoli di Tutti.