Lapresse.it - Nasce XNatura per monitoraggio rischi e impatti su biodiversità e clima

In occasione della Giornata Mondiale della Natura, la naturetech 3Bee annuncia il lancio di, la divisione interna di Nature Intelligence focalizzata sule la gestione deie degliambientali.dalla consolidata esperienza di anni di ricerca e sviluppo della naturetech e si propone come punto di riferimento per imprese, municipalità e parchi naturali che vogliono integrare soluzioni data-driven nelle loro strategie di gestione ambientale.è il risultato di una scissione strategica che separa le due anime complementari di 3Bee srl: quella tecnologica, rappresentata da, e quella legata alla rigenerazione ambientale, espressa da 3Bee.è la divisione tecnologica, che si concentra sulla digitalizzazione della natura combinandointelligenza artificiale, sensori IoT, tecnologie satellitari e cloud computing.