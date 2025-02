Oasport.it - NASCAR, subito road course con il COTA

Appuntamento al Circuit of The Americas questo fine settimana per quanto riguarda laCup Series. Il primodella stagione è alle porte per la più importante serie americana riservata alle stock car, una prova che oramai si disputa ininterrottamente dal 2021. Il round che ci apprestiamo a commentare sarà il primo ‘non ovale’ del calendario prima di Sonoma Raceway (California), Chicago Street Circuit (Illinois), Watkins Glen International (New York) e Charlotte Motor Speedway Roval (North Carolina). Da quest’anno avremo anche Città del Messico, tappa imperdibile che seguiremo a giugno.Chase Elliott (2021), Ross Chastain (2022), Tyler Reddick (2023). William Byron (2024) hanno vinto nella storia questa competizione. All’appello manca, per ora, Kyle Larson, californiano che storicamente è sempre stato uno dei migliori in questa specifica tipologia di piste.