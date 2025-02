Serieanews.com - Napoli, prima offerta per Osimhen: lo United propone uno scambio da urlo

, arriva laper: il Manchestermette sul piatto unodaper: lounoda– SerieAnews“Victor è un tormentone sempre e non solo di mercato. Ha una clausola, è appetibile e lavoriamo per cercare nel minor tempo possibile una soluzione per non ripetere quanto accaduto la scorsa estate“. Così si era espresso ieri il ds delGiovanni Manna su Victorai microfoni di Sky Sport.L’attaccante nigeriano proprio lo scorso mese di settembre si trasferì – a mercato chiuso in gran parte dei Paesi europei – al Galatasaray in prestito. Si chiuse così una telenovela durata l’estate intera che condizionò non poco il mercato estivo del, con De Laurentiis che decise – su pressione di Conte e dopo la sconfitta di Verona – di investire nonostante il mancato introito dall’addio di