Napoli, pioggia di milioni per De Laurentiis: bye bye Osimhen

Ilha finalmente trovato un acquirente importante per Victor: il club partenopeo si aspetta di ricevere una ricchissima offerta.La deadline di giugno si avvicina, ma finalmente ilpotrebbe aver trovato una soluzione per l’intricato caso di. Il centravanti nigeriano sta vivendo un’altra grande stagione, in prestito al Galatasaray, ma l’obiettivo del club partenopeo è chiaramente quello di cederlo per fare un cospicuo incasso. E lo stesso attaccante non sembra avere particolare intenzione di tornare nel club campano per l’anno prossimo.diper De: bye bye. (LaPresse) TvPlay.itAttualmenteviaggia al ritmo di 20 gol e 7 assist in 26 partite complessive con i giallorossi di Istanbul. Reti che, tra campionato e coppe europee, stanno mantenendo alto l’interesse nei suoi confronti tra le big del calcio internazionale.