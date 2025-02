Inter-news.it - Napoli-Inter, Thuram ci sarà? Le chance nella probabile formazione di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

Marcusciin? Questa è una delle domande che i tifosi si sono poste maggiormente negli ultimi giorni. In attesa della conferma di sabato, ladi Simonepotrebbe risolvere il quesito.OBIETTIVO – I nerazzurri sono pronti ad una nuova e stimolante sfida di campionato. Inla posta è altissima per la squadra di Simoneche, attualmente in vetta con un punto di distacco, può prendere il largo arrivando a quota +4 sui partenopei secondi. Sabato pomeriggio Antonio Conte non lascerà di certo troppo spazio allo Stadio Diego Armando Maradona, per questo i nerazzurri dovranno fare del loro meglio per concretizzare lecreate. Con in campo Marcus, al fianco di Lautaro Martinez, l’obiettivo diventerebbe sicuramente più facile da raggiungere.