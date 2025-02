Napoli-Inter probabili formazioni | Inzaghi si riaffida alla ThuLa

Leggi su Ilnerazzurro.it

Archiviata la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, Simonetorna a preparare il campionato. La prossima giornata di Serie A vedrà lo scontro diretto per lo Scudetto:. Ecco ledelle due squadre.LediQuesto sabato, 3 marzo, alle ore 18, lo stadio Diego Maradona sarà allestito per ospitare la sfida Scudetto di questa stagione di Serie A., non sarà decisiva, ma potrebbe mandare un segnale al campionato – tre punti in palio che hanno un peso diverso.Sfida che i due tecnici vorrebbero affrontare al meglio. Antonio Conte,guida dei partenopei, vuole un segnale dai suoi dopo i due pareggi contro Roma e Udinese e la sconfitta a Como. Ma dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori fondamentali: Frank Zambo Anguissa, fermo ai box dopo aver preso una botta nella trasferta contro Fabregas.