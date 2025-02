Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter: ora il lavoro di Conte…E con quale modulo?

Leggi su Terzotemponapoli.com

, meno due: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Gli azzurri non sono andati all’vallo in vantaggio a causa dell’autorete di Rrahmani e perchè in qualche occasione sono mancati l’ultimo passaggio e la finalizzazione. Conte sta lavorando tanto sulla sfera mentale, vuole tenere lontane le negatività, spingere i suoi ragazzi verso l’entusiasmo di una sfida così importante e prestigiosa con il Maradona sold-out che farà sentire il suo forte sostegno. Vuole una squadra intensa, determinata, che non soffra la pressione ma anzi avverta solo l’adrenalina della sfida”.Conilaffronterà l’?Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Dieci più Lukaku. Finora è stato così ed è molto probabile che le gerarchie non cambino nemmeno dopodomani con l’al Maradona.