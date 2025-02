Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter e gli infortuni: parla Vidigal

L’ex centrocampista (anche) delJosé Luishato a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Non mi aspettavo che ilconquistasse appena tre punti in quattro gare. Bisogna capire le ragioni. Glial polpaccio? Avendo un po’ di tempo per gestire la fatica è strano che siano accaduti sempre in quella fascia muscolare e in una stagione senza Coppe”. I varidel“Quando ho visto che s’è fatto male Anguissa mi è dispiaciuto molto, sostituirlo diventa molto dura, ho pensato di dovermi andare ad allenare per dare una mano agli azzurri. Bisogna capire comunque cosa sia accaduto, mi auguro non ci siano più certe assenze che penalizzano squadra e allenatore”. Su David Neres.“L’assenza di David Neres? Al Benfica non hanno capito che giocatore fosse il brasiliano, lui però giocava quando aveva la palla.