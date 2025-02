Internews24.com - Napoli Inter, Conte torna al 3-5-2? Le ultime in vista del match

di Redazioneal 3-5-2? Leindeldi sabato al Maradona. La situazioneNovità importanti per ilindella sfida di sabato contro l’. Secondo la Gazzetta dello Sport, Antonioaveva intenzione di riproporre il modulo che in passato ha dato i migliori risultati, ma l’infortunio di Anguissa ha cambiato le carte in tavola, rendendo più probabile la conferma della difesa a tre. A centrocampo, Billing dovrebbe prendere il posto del camerunese, completando la mediana insieme a Lobotka e McTominay. In attacco, spazio ancora a Raspadori al fianco di Lukaku, mentre Olivera partirà dalla panchina, con Spinazzola schierato come esterno sinistro a tutta fascia. Se invecedovesse optare per il 4-3-3, Olivera troverebbe spazio in campo, mentre Raspadori resterebbe fuori.