Napoli-Inter, Conte detta la linea: svelato cosa ha chiesto ai giocatori

Il big match contro l’si avvicina e Antoniolada seguire:ha chiesto il tecnico azzurro ai suoi calciatori.In casail momento molto complicato è arrivato nel peggior periodo possibile. Al match contro l’, che può valere lo Scudetto, la squadra di Antonioarriva infatti dopo i tre punti realizzati nelle ultime quattro gare. Un bottino misero che ha permesso ai nerazzurri di compiere quel sorpasso in classifica che solo qualche settimana fa sembrava essere utopico.Contro il Como, soprattutto nel secondo tempo, la squadra azzurra è parsa svuotata. Come ammesso dallo stessoal termine della gara, a mancare sembra essere stata la cattiveria, ingrediente imprescindibile per credere fino alla fine al sogno chiamato tricolore. La pressione di dover vincere potrebbe aver influito e, anche per questo, il tecnico leccese avrebbe lavorato in questi giorni proprio su questo fattore.