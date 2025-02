Inter-news.it - Napoli-Inter, Conte a specchio! Probabile formazione: bagarre – CdS

Leggi su Inter-news.it

Meno due a, scontro diretto valido per la ventisettesima giornata di campionato. Antonioè pronto a mettersi ae dovrà risolvere un ballottaggio. Laper.A– Cresce l’attesa per, big match della ventisettesima giornata di campionato che varrà un pezzettino di scudetto. Al Maradona si affrontano la prima della classe, l’, contro la seconda, ile distaccate da appena un punto in classifica. Lo stadio sarà ovviamente sold-out. Antonio, così come a Como, dovrebbe disporsi, scrive il Corriere dello Sport, con il 3-5-2 contro la squadra di Simone Inzaghi. Quindi un modulo aper cercare di arginare l’impeto nerazzurro. In avanti ancora spazio a Giacomo Raspadori, che farà coppia con l’altro grande ex di turno, ossia Romelu Lukaku.