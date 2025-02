Spazionapoli.it - Napoli-Inter, c’è la decisione ufficiale: ecco chi arbitrerà

Leggi su Spazionapoli.it

Proprio in questi minuti, di fatto, è stato comunicato chi sarà il direttore di gara del match scudetto tra ile l’.Dopo gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia disputati, che hanno visto il passaggio del turno died Empoli ai danni di Lazio e Juve, l’attenzione del calcio italiano è tutta rivolta verso lo Stadio Diego Armando Maradona. Sabato prossimo, infatti, a Fuorigrotta ci sarà lo scontro diretto per lo scudetto tra ile la squadra di Simone Inzaghi.L’è sicuramente favorita, visto anche il momento deludente del team guidato da Antonio Conte. Gli azzurri, infatti, sono stati appena scavalcati in classifica dalla ‘Beneamata’ e dovranno fare a meno anche dell’infortunato Frank Anguissa. Nel frattempo, però, è stato comunicato chiquesta grandissima partita.