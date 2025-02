Inter-news.it - Napoli-Inter ad alta tensione: arbitri, retropensieri e ‘tarantelle’ – TS

Leggi su Inter-news.it

Sabatosi affronteranno in una sfida che può decidere il campionato, in un clima diche dura ormai da mesi.BOTTA E RISPOSTA – Se l’mantienela concentrazione su tutti i fronti, ilsembra intenzionato a insinuare incertezze nella squadra campione d’Italia. L’episodio che ha acceso le tensioni risale al match d’andata del 10 novembre, terminato 1-1. Quando un rigore assegnato all’(poi fallito da Calhanoglu) ha scatenato forti polemiche. Da quel momento, il confronto si è trasformato in un continuo botta e risposta tra ex protagonisti, alimentando un clima diche accompagna le due squadre verso la sfida di sabato.nel mirino: duello a distanzaPOLEMICHE – Alcuni episodi arbitrali hanno alimentato nuove polemiche, in particolare il gol del vantaggio contro la Fiorentina e il mancato giallo a Mkhitaryan contro il Genoa, che avrebbe comportato la squalifica in vista della supersfida.