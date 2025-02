Anteprima24.it - Napoli, il Carnevale 2025 si festeggia in piazza Garibaldi: sabato la sfilata

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti1° marzo, a partire dalle ore 10:30,si trasformerà nel cuore pulsante delSocialedella Città Metropolitana di. Un evento che rientra nel calendario delle attività di “La Bella” (percorso di rigenerazione, valorizzazione e cura degli spazi pubblici di) ed è aperto a tutta la comunità. Tema portante è il “Filo Rosso”, simbolo di unione e condivisione: si parte dall’Hotel Terminus per snodarsi tra le vie circostanti e negli spazi della stessa.La, animata dalle percussioni di Bateria PegaOnda, è promossa da un’ampia rete di associazioni e organizzazioni: Actionaid International Italia, Alba, Asda (Associazione Studenti e Diaspora Africana), Bellarus, Ciac, Cidis, Comitato Orgoglio Vasto, Comunità Messicana in Campania, Dedalus Coop, Filcam Cgil, Hamef, Less cooperativa sociale, Mediterranea Saving Humans, Obiettivoe Medihospes Sai di