Terzotemponapoli.com - Napoli, Garcia: “Li ho lasciati al quarto posto e sono arrivati decimi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Rudi, c.t. del Belgio ed ex allenatore del, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe nel corso della quale ha parlato anche del. Il francese ha vissuto una prima parte interlocutoria di stagione partenopea lo scorso anno. I risultati altalenanti, seppur non disastrosi, portarono la società di De Laurentiis ad esonerarlo e ad affidare la squadra azzurra all’ex Mazzarri. Con il toscano iniziò il crollo verticale dei partenopei. Conseguenza fu il secondo esonero e la chiamata del c.t. della Slovacchia Calzona con il quale ilnon ha saputo fare meglio del decimo. Di seguito le dichiarazioni di: “Il tempo è galantuomo”Così l’ex tecnico del: “Esiste un’espressione italiana, il tempo è galantuomo, che può essere tradotta come il tempo ristabilisce la verità e rimette ogni cosa a