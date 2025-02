Tvplay.it - Napoli, doccia fredda per Conte: è tutto finito, via per 45 milioni

Leggi su Tvplay.it

Per il futuro delarriva unaper mister Antonio, poiché per 45di euro l’affare è indirizzato altrove: non è più tempo per gli azzurri.Alle prese con la prima stagione alla guida del, mister Antonioè stato chiamato dal club per ricominciare con un progetto vincente dopo la vittoria dello scudetto con il tecnico Luciano Spalletti e un complicato anno di transizione seguito. Non un cammino facile, che però si sta rivelando soddisfacente per gli azzurri, che resistono dalla prima giornata di campionato nei posti in vetta in classifica.per: è, via per 45(LaPresse) – tvplay Impossibile ignorare gli stravolgimenti del calciomercato invernale, fra cui il principale: la cessione del georgiano Kvaratskhelia al PSG.