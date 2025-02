Sport.quotidiano.net - Napoli, Buongiorno: "Inter favorita per lo scudetto, ma noi sabato daremo tutto"

, 27 febbraio 2025 - Per molti il suo ritorno in campo dopo due mesi di infortunio sarebbe stata la soluzione a ogni male della difesa e invece, suo malgrado, anche Alessandroè stato risucchiato dal momento di flessione che stanno attraversando la retroguardia azzurra e, in blocco, lo stessoche però, leccatosi le ferite dopo la caduta del Sinigaglia, ha voglia di tornare a vincere, battendo l'nel prossimo turno e riprendendosi la vetta della classifica dopo appena una giornata di assenza. Di questo e di molto altro l'ex Torino ha parlato nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc. Difesa a tre o quattro? Il classe '99 ha aperto la sua chiacchierata all'emittente partendo proprio dal calvario fisico degli ultimi mesi che lo ha tolto di mezzo proprio nel momento di massimo splendore personale in stagione.