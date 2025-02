Terzotemponapoli.com - Napoli, Billing si racconta

Il centrocampista delPhilipsi èto ai canali social ufficiali del club partenopeo. Di seguito le sue parole tratte dall’episodio ‘From The World to’. “Quando ero bambino il mio idolo era Ronaldinho; giocava al Barcellona, era colui che mi faceva venire voglia di giocare. Andavo nel campetto vicino casa e provavo a fare le sue giocate. C’erano poi ovviamente Maradona, Pelè, quei giocatori con cui crescevi e che ti facevano amare il calcio.La passione diLa gioia di vincere anche nei momenti difficili. Alla fine il duro lavoro ripaga. E quando le cose vanno bene devi comunque mantenere lo stesso atteggiamento, non esaltarti troppo; allo stesso modo, quando vanno male, non lasciarti abbattere. Perché alla lunga ti renderà più forte.I sogniIl mio sogno è sempre stato giocare la Champions e il Mondiale.