Ilgiornaleditalia.it - Naomi Campbell sfila per i 30 anni di DSquared2, il ritorno della pantera nera alla Milano Fashion Week a 54 anni, in stile Diana Ross - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Lunghi stivali neri e un body di pelle con frange,protagonistacelebrazione del marchio fondato dai gemelli canadesi Dean e Dan Caten A 54torna are per la grande festa dei 30del marchio, dei gemelli Dean e Dan Caten. Per l'occa