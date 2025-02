Dilei.it - “Naomi Campbell e Donatella Versace hanno litigato”: l’indiscrezione

Leggi su Dilei.it

Sarebbe calato il gelo tra. Pare che un’accesa lite abbia allontanato la top model e la stilista, amiche da tantissimo tempo, praticamente da una vita. La Venera nera ha addirittura smesso di seguire la creativa sui social: segno che c’è stato davvero qualcosa di brusco tra le due, che ora non appaiono più vicine come un tempo.PerchéA lanciareè stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Nei più esclusivi salotti della moda milanese non si parla d’altro: della profonda crisi che sta attraversando lo storico rapporto d’amicizia trae la fumantina“.Ma cosa sarebbe successo di preciso? “Tra le due primedonne, secondo i soliti beninformati, sarebbe sceso un gelo glaciale a seguito di un litigio le cui ragioni non sono ancora del tutto chiare”.