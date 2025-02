Bergamonews.it - Mutui, a Bergamo nel 2024 una richiesta media di 128mila euro

Gli ultimi anni sono stati delicati per il mercato dei, ma a partire dalla seconda metà del, grazie alla politica monetaria della BCE, i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione sono tornati a crescere tanto che in Lombardia – secondo l’osservatorio congiunto Facile.it e.it – rispetto ai dodici mesi precedenti sono cresciuti sia l’importo richiesto, arrivato a 145.851(+5%) sia il numero delle domande di finanziamento (+16%). In Lombardia cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nela 229.447 (+5%). In lievissimo incremento anche l’età degli aspiranti mutuatari (39 anni e mezzo), dato che va letto anche alla luce dell’incremento del peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 25% del 2023 al 34% del, valore spinto in alto dal calo dei tassi applicati ai