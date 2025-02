Ilgiorno.it - Museo Diocesano di Milano, riflessioni attorno alla Deposizione di Cristo dalla Croce di Jacopo Tintoretto

, 27 febbraio 2025 – Dal 4 marzo al 25 maggio 2025, in occasione della Quaresima e della Pasqua, ildipropone come spunto di riflessione l'esposizione delladidi(Venezia, 1519 -1594), uno dei capolavori del protagonista assoluto della pittura veneziana della seconda metà del Cinquecento, in prestito dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Quattro artisti contemporanei sfidati da un capolavoro, a cura di Giulio Manieri Elia e Nadia Righi, comprende una sezione, su progetto di Casa Testori e curata da Giuseppe Frangi, in cui quattro artisti contemporanei -Benassi, Luca Bertolo, Alberto Gianfreda, Maria Elisabetta Novello - sono chiamati a mettersi in gioco davantitela, creando con essa un rapporto personale e realizzando un'opera che si confronti con il valore profondo del capolavoro veneto, facendo ricorso a diversi linguaggi, dall'instzionepittura.